Antes de final, Camilinha destaca felicidade por campanha do Palmeiras na Libertadores feminina

O Palmeiras, atual campeão da competição, tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com cinco vitórias, 24 gols marcados e quatro sofridos. As palestrinas lideraram uma chave com Barcelona, Caracas e Atlético Nacional, e no mata-mata passaram por Olimpia e Atlético Nacional.

"As expectativas são as melhores possíveis. Estamos fazendo uma boa competição, mas sabemos da qualidade do Corinthians, onde entra também a rivalidade. Não vai ser fácil conquistar o bicampeonato, mas estamos muito focadas, trabalhando desde o primeiro dia que chegamos na Colômbia para isso acontecer e vamos com tudo em busca da vitória na decisão", completou Camilinha.