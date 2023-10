Al-Nassr x Damac: veja onde assistir e informações do duelo pelo Campeonato Saudita

Em compromisso válido pela 10ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr receberá o Damac neste sábado, às 12 horas (de Brasília). A partida acontecerá no Estádio Universitário Rei Saud, em Ryad, com transmissão do Canal GOAT no Youtube.

Apesar de estar em ascensão na competição, o Al-Nassr acabou tropeçando na última rodada e empatou em 2 a 2 com o Abha. O empate tirou a sequência de 10 vitórias seguidas da equipe, mas não afetou a posição dos comandados de Luís Castro na tabela. Eles começaram a rodada na terceira posição, com 19 pontos.

A expectativa é de que o Al-Nassr conte com seus principais jogadores para a partida, com Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo no ataque. A baixa deve ficar por conta do lateral direito Al-Ghannam, que está suspenso por ter levado um cartão vermelho na última partida.