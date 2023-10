Veja planos de André Negão e Augusto Melo para as categorias de base do Corinthians

"Se você for analisar questionamento de todo mundo, o cara (Augusto Melo) estava agora há pouco questionando o Andrés (Sanchez), imagina o nome de um conselheiro se não vão questionar. Sei que o Jaça não tem gerência sobre a base, a base é administrada pelo Osvaldo Neto, ele é o diretor. Se o Jaça tem liberdade de ir lá, a gente tem que chamar o Neto e verificar. No próximo mandato, é outra coisa, outra gestão. No próximo mandato terão muitas mudanças, uma delas será na base", disse André ao site da Gazeta Esportiva.

Augusto Melo

O nome forte da oposição já trabalhou na base do clube, sendo assessor da categoria sub-17 por um período no mandato de Roberto de Andrade. Assim como o oponente, Augusto promete profundas mudanças no departamento, valorizando os garotos revelados no Timão.

"A oposição acordou, o sócio do clube social acordou, o Corinthians precisa de socorro. Vamos reformular toda essa parte de diretoria, nós precisamos de pessoas técnicas em cada setor. Com toda humildade, nós conhecemos bem a base, fui gestor lá, ganhamos título, formamos muito jogadores e o resultado está aí, com vendas de Maycon, Pedrinho, Pedro Henrique... Colocaremos pessoas técnicas nesse departamento, haverá uma reformulação no geral. O Corinthians não está bem em nada, e nesse caso, nós vamos modificar tudo", comentou Augusto ao site da Gazeta Esportiva.