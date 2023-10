Silvera titular e Soteldo no banco: Santos está escalado para enfrentar o Bragantino

O Santos está definido para o jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira à noite, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são o uruguaio Maxi Silvera como titular e o venezuelano Soteldo no banco de reservas.

Como o baixinho entrou em campo na última terça-feira, pela seleção da Venezuela, e chegou ao Brasil nesta manhã, o técnico Marcelo Fernandes decidiu preservá-lo e guardar o jogador como uma arma para o segundo tempo, se necessário. Morelos sofreu uma lesão na panturrilha na última semana, portanto, Silvera fará sua estreia como titular.

Outra mudança é a entrada do volante Dodi no lugar do capitão Tomás Rincón, suspenso, ao invés de Rodrigo Fernández. O Peixe ainda conta com os retornos do meia Lucas Lima e do defensor Dodô, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Palmeiras, na Arena Barueri.