São Paulo tem posse de bola esmagadora contra o Goiás, mas peca na eficiência

O Tricolor também parece ter sentido falta de Jonathan Calleri. O atacante argentino, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, figurava como "a bola de segurança" da equipe. Quando não havia opções de passe, o Tricolor sempre optava pela ligação direta para seu artilheiro, mas, sem ele, Dorival Júnior e seus comandados precisarão encontrar novas soluções.

"Não encontramos o passe final, o passe que colocaria o companheiro se projetando para receber uma bola em profundidade, com possibilidade de finalização", confirmou o treinador são-paulino.

No próximo sábado, contra o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, o São Paulo terá a primeira oportunidade de se redimir com seus torcedores e iniciar a retomada no Campeonato Brasileiro. Com apenas cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento, o Tricolor precisa reagir o quanto antes para não se complicar nessa reta final de temporada.