Santos toma três do Bragantino, perde a primeira com Fernandes e fica no Z4 do Brasileiro

Como quem não faz, toma, foi o Bragantino quem estreou o marcador. Aos nove minutos, após a defesa santista afastar a bola da área, Aderlan pegou a sobra e acertou um chutaço, mas a bola explodiu no travessão. O atacante Eduardo Sasha foi conferir o rebote e, de cabeça, fez valer a lei do ex: 1 a 0 na Vila Belmiro.

O Massa Bruta colocou João Paulo para trabalhar mais uma vez aos 16 minutos, quando Léo Ortiz cabeceou e o goleiro fez boa defesa. No rebote, novamente Sasha tentou, mas o arqueiro defendeu com os pés. O Santos quase chegou ao empate aos 24, em cabeceio de Joaquim após cobrança de escanteio de Lucas Lima, mas Cleiton espalmou.

Logo em seguida, Matheus Fernandes foi lançado nas costas da defesa do Santos e acabou sendo derrubado na área por João Paulo. O árbitro não hesitou e apontou para a marca da cal. Na cobrança, Eduardo Sasha bateu firme e, apesar do goleiro santista quase defender, converteu a penalidade e ampliou a vantagem.

O Santos respondeu aos 35 minutos. Maxi Silvera roubou a bola na intermediária, avançou e arriscou de fora da área, mas Cleiton jogou para escanteio. No fim da primeira etapa, Marcos Leonardo recebeu lançamento de três dedos de Dodô, deixou dois defensores no chão, mas chutou para fora, raspando a trave. Parecia que a bola não entraria.

Segundo tempo

O venezuelano Soteldo apareceu em campo após a volta do intervalo e reanimou os santistas, que ainda acreditavam na virada ou, pelo menos, no empate. Mas o Bragantino jogou uma verdadeira ducha de água fria nos torcedores logo com um minutos no relógio. No lado direito, Helinho tocou para Eric Ramires, que veio de trás e chegou chutando a gol. A bola desviou e matou João Paulo, parando no fundo das redes.