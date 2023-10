Santos perde dois titulares por suspensão para a partida diante do Internacional

Santos e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Marcelo Fernandes tenta se reabilitar para deixar a zona de rebaixamento. No momento, o time está em 17º lugar, com 30 pontos, a apenas um para sair da degola.

O Colorado também vem de derrota para o Bahia, fora de casa, e busca reencontrar o caminho das vitórias para não se complicar na tabela. Os comandados de Eduardo Coudet ocupam a 12ª posição, com 32 pontos.