Sampaio Corrêa x Vitória: veja onde assistir e mais detalhes do confronto pela Série B do Brasileiro

Também nesta sexta-feira, o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro. O embate está previsto para acontecer às 21h30. O time de Recife luta pela liderança da competição, enquanto a equipe de Chapecó segue na briga para escapar do rebaixamento para a terceira divisão nacional.

Onde assistir: A Band, na televisão aberta, e o Premiere transmitem o jogo.

O Sport figura entre os três primeiros colocados da Série B, com 56 pontos, e quer o acesso para a elite do futebol brasileiro. O clube pernambucano vem de três empates seguidos no torneio nacional e precisa retomar o caminho das vitórias contra a Chape. Na última rodada, o Leão do Norte empatou em 2 a 2 com o Juventude.

Do outro lado, a Chapecoense continua na luta para não cair. A equipe de Santa Catarina está no 17º lugar, com 33 pontos, e precisa da vitória de qualquer maneira se quiser ter chances de deixar o Z4 ainda nesta rodada. O time vem confiante depois de vencer o rival Criciúma, no clássico catarinense, por 2 a 1.