Resultados não ajudam, e Corinthians dorme a apenas um ponto do Z4 do Brasileiro

Outro jogo que dificultou a vida do Corinthians foi o triunfo do Bahia sobre o Internacional. Este resultado fez o time tricolor ultrapassar o Timão na tabela, agora ocupando o 13° lugar, com os mesmos 31 pontos.

O Timão busca se afastar do Z4 do Brasileirão nesta quinta-feira. A equipe alvinegra duela com o Fluminense, às 21h30, no Maracanã. A equipe vem de uma derrota e um empate e quer retomar o caminho das vitórias.