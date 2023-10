Renato Augusto analisa segundo tempo abaixo do Corinthians contra Fluminense: "Paramos de jogar"

"A gente está em um processo de adaptação, jogo a jogo crescendo. Enfrentar um time finalista da Libertadores, com confiança, que vem jogando com o mesmo treinador... Fizemos um grande primeiro tempo, no segundo o Flu arriscou mais. Achei que a gente podia sair mais para o jogo, arriscamos muitos chutões. Foi um grande jogo. Queríamos sair com a vitória, mas dá mais confiança para a gente vencer as próximas partidas", complementou o camisa 8.

Renato começou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo. O jogador se recuperou recentemente de problema na panturrilha.

O Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Lima empatou em seguida para os mandantes. Yuri e Fábio abriram dois gols de vantagem para o Timão, mas o Flu descontou novamente com Lima e igualou o confronto com Jhon Arias.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena.