Renato Augusto abre o jogo sobre futuro no Corinthians: "Não quero ser um peso"

Renato Augusto tem contrato com o Corinthians até o final deste ano e ainda não tem seu futuro definido para 2024. Em entrevista para a Revista Placar, o meia-atacante abriu o jogo sobre seu futuro e revelou que não quer ser um "peso" para o Timão.

"Hoje o meu contrato acaba no final do ano. Se por um acaso a gente fizer dois anos [de renovação] e chegar no final do ano que vem [e não der certo]... Eu vou chamar o clube e falar: 'para para mim já deu, obrigado, e vamos ver uma outra etapa agora'. Eu não quero ser um peso, entendeu? Enquanto eu ainda estiver entrando em campo, e entregando aquilo que o clube quer [vou seguir]", disse Renato.