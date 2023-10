Ramón Díaz enaltece vitória do Vasco e prevê luta até o fim contra o rebaixamento: "Vamos competir"

O Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0, em São Januário, na quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz valorizou a atuação da equipe, principalmente pela necessidade de somar pontos para seguir lutando contra a zona de rebaixamento.

"Tenho que parabenizar os jogadores, que estão crescendo com o trabalho. Foi uma partida difícil, com pressão pela necessidade do resultado. Tem que valorizar a insistência do time, que criamos muito e não desistimos do gol. Foi uma vitória merecida", disse o comandante.