Promessa do Real, Guler evolui em tratamento de lesão e pode estrear diante do Barcelona

Contratado nesta temporada como uma das novas joias do Real Madrid, o meia Arda Guler ainda não pode estrear pelo time por conta lesões sofridas no começo da temporada. No entanto, o atleta de 18 anos está se recuperando e pode atuar pela primeira vez ainda em outubro.

De acordo com o jornal Sport, o jogador turco deve estar pronto para atuar contra o Barcelona, no dia 28. Guler vem seguindo um planejamento físico especial para fortalecer sua musculatura, devendo ficar disponível para o clássico no Campeonato Espanhol.

A revelação se juntou ao Real na metade de 2023, mas duas contusões o deixaram longe dos gramados. A primeira foi uma lesão do menisco do joelho direito, que requisitou uma cirurgia em julho. Já em setembro, ele um problema muscular no reto femoral esquerdo, se recuperando neste mês.