Presidente da Conmebol confirma final da Libertadores no Maracanã

O Maracanã está confirmado como palco da grande decisão da Copa Libertadores. Através de suas redes sociais, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, informou que se reuniu com os representantes dos clubes finalistas e confirmou a partida entre Fluminense e Boca Juniors no estádio carioca.

"Hoje à tarde nos reunimos com os representantes dos clubes finalistas da Conmebol Libertadores 2023, Boca Juniors e Fluminense. Alinhamos os detalhes dessa grande festa esportiva que acontecerá no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro, no lendário estádio do Maracanã. Pela 'Glória Eterna'!", escreveu o mandatário.

Uma indecisão sobre o palco da final se instaurou após o Flamengo demonstrar que planejava mandar a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão, no local. A partida acontece no dia 28 de outubro, uma semana antes da decisão da Libertadores.