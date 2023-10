Prazo para pedido de impugnação acaba e Augusto Melo vai à eleição do Corinthians sem questionamentos

O prazo para o pedido de impugnação das chapas do Corinthians acabou na noite desta quinta-feira, e Augusto Melo, candidato da oposição, vai concorrer à eleição presidencial do clube sem questionamentos.

O documento com a confirmação das chapas, emitido pela Comissão Eleitoral, destaca o horário das 19 horas da última quarta-feira como o momento de conclusão dos atos e divulgação. De acordo com o estatuto do clube, qualquer associado tem 24 horas, após a divulgação da lista, para solicitar a impugnação de uma das chapas que concorrem ao pleito, o que não foi feito. Portanto, André Negão, da situação, e Augusto Melo, do grupo oposicionista, vão brigar pelo posto de presidente do Timão no dia 25 de novembro, no Parque São Jorge.

Na visão de alguns conselheiros, a candidatura de Augusto Melo deveria ser impugnada por conta de um crime contra a ordem tributária, que não aparece no estatuto como impeditivo para concorrer ao pleito. Opositores entendem que esse argumento seria utilizado para viabilizar um "golpe" da situação.