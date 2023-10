Paulinho explica estratégia do Atlético-MG para vencer contra o Palmeiras: "Tentamos minar o jogo deles"

Um dos artilheiros do Atlético-MG na temporada, Paulinho completou 50 jogos pelo clube nesta quinta-feira. O jogador de 23 anos, que chegou ao Galo no início do ano, alcançou 22 gols com a camisa da equipe.

"Fico feliz em marcar um gol nos meus 50 jogos com o Galo, onde eu estou me sentindo muito feliz, muito realizado. Um clube que me acolheu neste ano de 2023, que depositou toda a confiança em mim. E eu fico muito feliz de estar completando essa marca de 50 jogos, fazendo gol e conquistando a vitória, que é o mais importante", afirmou.

O Atlético-MG chegou a 43 pontos com a vitória sobre o Palmeiras e assumiu a sétima colocação no Campeonato Brasileiro. Seu próximo compromisso será no domingo, quando enfrentará o seu rival Cruzeiro no Mineirão, às 16h (de Brasília).