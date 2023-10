Palmeiras perde para o Atlético-MG, chega a quatro derrotas seguidas no Brasileiro e deixa G4

Sem o suspenso Abel Ferreira, o Palmeiras recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque na noite desta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0. Hulk, logo no primeiro minuto de jogo, e Paulinho marcaram os tentos da partida ? que intensificou o clima de crise no Verdão.

Antes e durante o embate, a Mancha Verde protestou contra Anderson Barros e Leila Pereira. A presidente do clube palestrino, em rota de colisão com a principal torcida organizada do Alviverde, foi o maior alvo das manifestações.

O revés deixa o Palmeiras, comandado por João Martins contra o Galo, estacionado nos 44 pontos na tabela de classificação do Brasileirão ? com os resultados da rodada, fora do G4. O time de Felipão, por sua vez, chegou aos 43 e encostou no próprio Alviverde.