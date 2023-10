Palmeiras não perde para o Atlético-MG em casa há mais de sete anos; relembre

Sete anos depois, o Atlético-MG ainda busca sua segunda vitória jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque. Desde então, foram nove jogos entre as equipes no estádio com incríveis sete empates e duas vitórias alviverdes. Dentre esses jogos, estão as três eliminações recentes do Galo na Libertadores para o time do técnico Abel Ferreira.

Hoje, o Palmeiras busca a vitória para voltar à segunda colocação do Brasileirão e para seguir na cola do líder Botafogo, que venceu na rodada. Já o Atlético-MG pode colar no G-6 e entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores de 2024.