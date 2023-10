Palmeiras entra em campo para jogo contra o Atlético-MG com mulheres que venceram câncer de mama

Em mais uma ação de apoio às campanhas 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', o time titular do Palmeiras perfilou para o jogo desta quinta-feira (19), contra o Atlético-MG, com mulheres que venceram o câncer de mama. "Em parceria com 'Marque Esse Gol' e a Federação Paulista de Futebol, noite especial e jogando pela vida com vitoriosas", publicou o Verdão em suas redes sociais.

Na última segunda-feira, clube palestrino, Puma ? fornecedora de material esportivo do Alviverde ? e o A.C. Camargo Cancer Center, hospital de São Paulo, anunciaram uma parceria em prol das campanhas de conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata.

No contra o Galo, o Alviverde utiliza um uniforme especial, nas cores rosa e azul.