No Maracanã, Corinthians quer encerrar jejum incômodo contra Fluminense; confira

O Corinthians quer encerrar um jejum incômodo contra o Fluminense, nesta quinta-feira. Contando apenas partidas como visitante, o último triunfo alvinegro diante do Tricolor Carioca ocorreu seis anos atrás, em 2017.

Na época, o Corinthians era comandado por Fábio Carille e disputava o título brasileiro. Pelo segundo turno da liga nacional, o Timão venceu o clube das Laranjeiras por 1 a 0 no Maracanã, com gol do zagueiro Balbuena.

De lá para cá, o Corinthians visitou o Fluminense em sete oportunidades, com quatro derrotas e três empates no retrospecto. Além do Maraca, Mané Garrincha, em Brasília, e São Januário foram utilizados pelo Tricolor para mandar suas partidas diante do Timão.