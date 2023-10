Nathan e Iturbe tem lesões confirmadas pelo Grêmio e serão desfalques para Renato Gaúcho

Na tarde desta quinta-feira, o Grêmio confirmou que Renato Gaúcho terá mais dois desfalques para a sequência da temporada. O meio-campista Nathan e o atacante Juan Iturbe foram diagnosticados com lesões na coxa e ficarão de fora por tempo indeterminado.

De acordo com comunicado oficial do Tricolor gaúcho, o paraguaio foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau dois no músculo reto femoral da coxa direita. No duelo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, Iturbe deixou o campo no início do segundo tempo com desconforto muscular.

Nathan, por sua vez, foi diagnosticado com uma lesão de grau um no músculo adutor da coxa esquerda. Machucado, o meia precisou ser substituído por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Josué, cria da base da equipe de Porto Alegre, entrou em seu lugar e fez sua estreia no time profissional.