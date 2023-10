"Não podemos mais deixar pontos pelo caminho", diz Lucas após tropeço

Lucas Moura deixou o estádio Hailé Pinheiro bastante insatisfeito com o desempenho de sua equipe no Campeonato Brasileiro. Passada a derrota por 2 a 0 para o Goiás, fora de casa, o atacante adotou o mesmo tom de discurso do técnico Dorival Júnior, externando sua preocupação com o desempenho do time no torneio.

"A briga está grande nessa parte da tabela, a gente não pode mais deixar pontos no caminho como a gente vem deixando. Precisamos fazer nosso dever de casa no sábado. Vamos descansar para poder ganhar e se afastar daquela zona ali", disse Lucas Moura.