Mesmo time titular do último jogo: veja escalação do Palmeiras contra o Atlético-MG

A equipe treinada por Abel Ferreira chega para a partida em meio a uma pequena 'crise'. Dentro de campo, o clube não vence há um mês ? são três derrotas e dois empates em cinco duelos ?, foi eliminado da Copa Libertadores em casa para o Boca Juniors e perdeu o clássico contra o Santos, de virada.

Além disso, fora dele, a coletiva de imprensa concedida no último dia 11 pela presidente Leila Pereira colocou lenha na fogueira dos bastidores do clube e complicou ainda mais a relação da mandatária com os torcedores alviverdes. A principal organizada palmeirense, inclusive, prometeu protestar contra a dirigente e o diretor de futebol Anderson Barros em todos os compromissos do time até o final da temporada.

Mesmo atravessando um momento ruim, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 44 pontos ? 11 atrás do líder Botafogo e empatado com o quinto colocado Flamengo. Portanto, busca voltar a vencer para seguir na zona de classificação direta à próxima edição da Copa Libertadores.