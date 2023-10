Marlon lamenta retrospecto ruim do Cruzeiro no Mineirão e liga alerta para briga contra o rebaixamento

O Cruzeiro segue sem conseguir vencer no Mineirão em 2023. Nesta quinta-feira, a Raposa perdeu do Flamengo, por 2 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a situação no Nacional complicar ainda mais. Após o apito final, o lateral esquerdo Marlon lamentou o retrospecto da equipe no estádio e ligou alerta para briga contra o rebaixamento.

"Incomoda não vencer em casa, realmente. Como já falamos outras vezes, nosso retrospecto em casa tem sido muito ruim, sabemos que jogar com o apoio do seu torcedor é uma mais-valia para qualquer clube. Infelizmente, não estamos tendo o aproveitamento necessário e nem digno de uma equipe como o Cruzeiro", disse.

"Hoje, fizemos uma partida perfeita por 40 minutos contra a melhor equipe do Brasil e, posteriormente, tivemos um apagão em cinco ou sete minutos e acabou que isso custou muito caro. Depois, sabemos que é difícil correr atrás, eles têm jogadores de qualidade, eles sabem ditar o ritmo do jogo. Cabe a nós agora ter hombridade, as costas largas, para assumir a responsabilidade. Entramos no olho do furacão e temos que estar cientes que cada ponto vai ser muito importante para livrarmos o time do rebaixamento", completou o defensor.