Luiz Gabriel Oliveira vence canadense por nocaute e vai às quartas de final do boxe no Pan de Santiago

O Time Brasil estreou com o pé direito nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Nesta quinta-feira, Luiz Gabriel Oliveira (conhecido como Bolinha), avançou para as quartas de final da categoria 57kg masculina no boxe. O brasileiro venceu o canadense Victor Tremblay, por nocaute técnico, no segundo assalto, no Centro de Treinamento Olímpico do Chile.

O neto de Servílio de Oliveira, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade com o bronze na Cidade do México 1968, teve um ótimo desempenho durante a luta. Agora, o próximo desafio será contra o uruguaio Lucas Garcia Fernandez, na próxima segunda-feira, às 17h45 (de Brasília).

"Gostei muito do meu desempenho. Só prova que o trabalho está sendo muito bem feito. Eu já fui medalhista no juvenil e estou aqui para brigar pelo ouro e pela classificação olímpica", declarou Luiz, que levou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires no ano passado.