Lucas Moura despista sobre futuro no São Paulo: 'Não quero decidir na empolgação'

Nos bastidores a diretoria do São Paulo já trabalha pela permanência de Lucas. O clube entende que o camisa 7 é uma peça fundamental do elenco que disputará a Copa Libertadores na próxima temporada. Justamente pelo retorno ao principal campeonato de clubes do continente, o Tricolor não pretende perder o atacante.

Antes de retornar ao São Paulo, Lucas Moura recebeu propostas do futebol norte-americano, mas preferiu não se transferir para a MLS naquele momento. A partir de janeiro, o jogador estará livre no mercado para assinar com qualquer clube, e propostas financeiramente mais atrativas que as do Tricolor podem chegar para ele.

Por outro lado, Lucas tem uma grande identificação com o São Paulo, é ídolo da torcida, conquistou recentemente o único título que faltava na galeria do clube e terá a oportunidade de disputar a Libertadores em 2024.

