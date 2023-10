Lei do ex? Santos reencontra Sasha na Vila Belmiro após brigas na Justiça e saída conturbada

O Santos tem um reencontro marcado para esta quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro: . Após uma saída conturbada do Peixe, o atacante Eduardo Sasha voltará a pisar na Vila Belmiro.

Em meados de 2020, o jogador entrou com um processo na Justiça do Trabalho reivindicando salários e direitos de imagem atrasados. O caso envolvia um valor de R$ 15 milhões, no total. A saída do atleta do Santos, contudo, ocorreu sem que fosse necessária a resolução dos trâmites.

O jogador conseguiu chegar a um acordo com o clube antes da audiência e logo em seguida se transferiu ao Atlético-MG, que topou desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 9,8 mi, na cotação da época) pela contratação. No fim, o Peixe precisou pagar apenas parte dos atrasados, que totalizavam R$ 1 milhão.