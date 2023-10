Jorge Jesus e elenco do Al-Hilal gravam vídeo desejando boa recuperação a Neymar

"Sei que é um momento difícil, delicado. Quero te mandar boas energias, que Deus te abençoe, te ilumine, e que você possa voltar mais forte", desejou Michael.

Neymar torceu o joelho durante a derrota de 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, na última terça-feira. Além de romper o ligamento cruzado, o camisa 10 também apresentou uma lesão no menisco e foi substituído ainda no primeiro tempo para a entrada de Richarlison.