Jean Lucas lamenta falta de sorte do Santos na derrota para o Bragantino: "Nada deu certo"

O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Apesar do resultado ruim, o volante Jean Lucas viu uma boa atuação da equipe e lamentou a falta de sorte.

Com domínio do jogo, o Peixe criou diversas oportunidades no início do primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Na sequência, viu o Massa Bruta marcar três vezes e jogar uma ducha de água fria no time alvinegro. Mesmo assim, a torcida apoiou o time na saída de campo.

"O apoio da torcida tem sido sensacional, nos falaram que estaríamos todos juntos e estamos mesmo. Perdemos o jogo hoje, mas eles continuam aplaudindo a gente. Eu acho que hoje nada deu certo para a gente, tivemos oportunidades no começo do jogo, mas a bola não entrou", disse o jogador ao Premiere.