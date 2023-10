James e Ferraresi reforçam São Paulo em reapresentação após derrota para o Goiás

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após a derrota para o Goiás, por 2 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com o retorno de James Rodríguez e Nahuel Ferraresi, convocados para defender as seleções colombiana e venezuelana, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Nahuel Ferraresi participou de toda a atividade no campo, uma vez que não saiu do banco de reservas nas duas partidas da seleção venezuelana nesta Data Fifa, contra Chile e Brasil.

James Rodríguez, por sua vez, participou de um trabalho regenerativo ao lado dos atletas que foram titulares contra o Goiás, já que somou muitos minutos nos dois compromissos da seleção colombiana nas Eliminatórias, contra Uruguai e Equador, adversário contra o qual atuou os 90 minutos.