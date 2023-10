Gómez reconhece "momento difícil" do Palmeiras e minimiza protestos: "Normal, torcida quer ganhar"

O Palmeiras vive situação incômoda na temporada. Nesta quinta-feira (19), o Alviverde foi derrotado em casa pelo Atlético-MG por 2 a 0 e ampliou jejum de vitórias no ano para seis partidas. O duelo contra o Galo foi válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O revés deixou o Palmeiras, comandado por João Martins devido à suspensão de Abel Ferreira, estacionado nos 44 pontos na tabela de classificação do Brasileirão ? com os resultados da rodada, fora do G4.