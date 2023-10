Ex-Flamengo, brasileiros poderão defender seleção dos Emirados Árabes Unidos

O futebol brasileiro continua exportando bons valores para clubes internacionais e até para outras seleções. Dois brasileiros que tiveram passagem pelo Flamengo - o meio-campista Yuri Cesar e o atacante Guilherme Bala - esperam ser, em breve, figuras na lista de convocação dos Emirados Árabes Unidos.

Ambos atuam pelo Shabab Al Ahli e já estão com a cidadania emirati em mãos. Desta forma, eles seguem o caminho de outros atletas brasileiros, como Luan Pereira, do Sharjah, e Lucas Beminta, do Al Wahda, que também conseguiram o passaporte dos Emirados Árabes recentemente.

Na temporada 2023/24, Yuri Cesar - que também já passou pelo Fortaleza - soma 1 gol em 4 jogos pela Liga dos Emirados Árabes Unidos. Guilherme Bala, por sua vez, esteve em campo duas vezes pela competição local e ainda não balançou as redes.