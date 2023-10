Ex-Corinthians, Murillo comenta início promissor na Premier League pelo Nottingham

O zagueiro Murillo, ex-Corinthians, iniciou sua passagem pela Inglaterra de forma promissora. Dois jogos pelo Nottingham Forest na Premier League foram suficientes para impressionar a imprensa inglesa e a torcida do novo clube.

"Eu me sinto muito bem com os meus dois primeiros jogos aqui, principalmente o jogo contra o Crystal Palace, porque pude realmente mostrar um pouco de quem é o verdadeiro Murillo, em termos de qualidade tanto no ataque como na defesa. Acho que fiz um excelente jogo", disse o atleta à Sky Sports.

"Obviamente, há áreas que posso melhorar. Tenho que me adaptar e me acomodar mais. O treinador está me explicando isso no dia a dia. Mas estou trabalhando duro e fazendo o meu melhor para estar fisicamente e psicologicamente preparado em todos os aspectos", completou.