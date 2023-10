Eric Ramires celebra vitória do Bragantino e cita "dor de cabeça boa" para Pedro Caixinha em disputa por titularidade

? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 20, 2023





Com a vitória desta quinta, o Bragantino se mantém firme na segunda posição do Brasileirão. Invicto há sete partidas, o Massa Bruta soma 49 pontos, nove abaixo do líder Botafogo, com 58.

Por fim, o próximo compromisso do time de Bragança Paulista é diante da equipe do Fluminense, neste domingo. O duelo, válido pela 28ª rodada do Nacional, ocorre a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.