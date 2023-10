Endrick comenta bom momento no Palmeiras e não desiste de título brasileiro: "Queremos buscar até o final"

Se o Palmeiras tem algo para tirar de bom dos últimos compromissos este é ? de longe ? o desempenho de Endrick. Destaque alviverde contra Boca Juniors, na volta da semifinal da Copa Libertadores, e Santos, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o jovem atacante comentou o momento que vive no Verdão.

"Sempre que eu falo do meu amadurecimento, acredito que depois que fiquei mais velho fiquei mais tranquilo. Sempre esperei o momento certo para jogar. Não me importo se as pessoas falam que fui o melhor em campo, um dia você pode estar lá em cima e no outro lá embaixo, então você não pode se abalar. Tem de achar o equilíbrio", disse.

"Eu só quero jogar, estou feliz, de bem comigo mesmo, com confiança. Minha família está sempre do meu lado, me ajudando. Vou trabalhar bastante para buscar meu espaço, não importa se eu entrar, se começar jogando, sempre vou dar meu melhor. É uma gratidão que tenho com o Palmeiras e sempre vou dar o meu melhor por esse time", continuou o jogador, que completará 50 jogos pelo profissional do Palmeiras caso entre em campo diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira.