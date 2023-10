E o Giovane? Veja quando atacante do Corinthians deve voltar a ficar disponível

O atacante Giovane iniciou o processo de transição física no CT Joaquim Grava e não deve demorar para voltar a ficar disponível no Corinthians. O jovem de 19 anos sofreu uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda no começo de setembro e entrou no estágio final de recuperação.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Giovane está fazendo trabalho individual com bola, mas que o treino com o restante do grupo só deve acontecer no final do mês. A expectativa é que o atleta esteja 100% fisicamente no começo de novembro.

Giovane foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira sub-20 no começo do ano e depois alternou entre jogar na base do Timão e no profissional. O garoto não se fixou no time de cima como Guilherme Biro e Pedro, que também levantaram a taça com a Amarelinha.