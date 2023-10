Dorival tenta evitar no São Paulo queda de rendimento que teve no Flamengo pós-título

O técnico Dorival Júnior tem a missão de evitar nesta reta final de temporada que o São Paulo tenha a mesma queda de desempenho que o Flamengo teve em 2022, após a conquista do título da Copa Libertadores, contra o Athletico-PR, em Guayaquil.

Após bater o Furacão no Equador, o Flamengo disputou mais quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Corinthians, Coritiba, Juventude e Avaí, perdendo três e empatando uma (Juventude), com sete gols sofridos e quatro marcados. Naquele momento, Dorival Júnior não conseguiu mobilizar o elenco para seguir vencendo, apesar dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores.