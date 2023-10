Dorival Júnior liga alerta após tropeço do São Paulo: "Campeonato ainda não acabou"

Apesar do tropeço fora de casa, Dorival Júnior não acredita que seus jogadores estejam fazendo "corpo mole" nesta reta final de temporada, já que não há mais nenhum objetivo para o São Paulo a não ser acabar com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Nós estamos vindo de duas vitórias e um empate fora de casa. Isso não existe, isso é imaginário. A partida de hoje foi muito disputada. O time estava desde o início ligado. Em um escanteio, que não foi, era tiro de meta, mas o árbitro deu escanteio, o rapaz pegou muito bem na bola, está de parabéns. Não tinha como fazer a defesa naquele lance. Partirmos para cima do Goiás, não encontramos o caminho e, de repente, em um erro nosso, acabamos sofrendo o segundo gol. Fomos penalizados por essas duas situações, por merecimento da equipe adversária, e depois disso o jogo entra nesse marasmo, a bola não corre, não flui, e o jogo fica truncado. Muito ruim para quem sai perdendo", concluiu Dorival.

O técnico do São Paulo terá a oportunidade de iniciar a retomada no Campeonato Brasileiro já no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Morumbi.