De volta da Seleção Brasileira, Gerson deve ser titular do Flamengo contra o Cruzeiro

O Flamengo terá a estreia do técnico Tite nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O treinador teve o período da Data Fifa para trabalhar com o elenco antes do confronto.

No entanto, Tite não contou com os jogadores convocados para as Eliminatórias. Com isso, o técnico só teve o treino desta quarta-feira para confirmar a escalação.

O comandante esboçou a formação do Flamengo com o volante Gerson entre os titulares. O volante esteve com a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai. O meia Arrascaeta fez trabalho na academia e deve ficar como opção no banco de reservas.