Corinthians cede empate ao Fluminense, segue em jejum com Mano e vê Z4 do Brasileiro a dois pontos

O Corinthians empatou com Fluminense por 3 a 3 na noite desta quinta-feira, no estádio do Maracanã. O Timão chegou a abrir 3 a 1, mas viu o Tricolor Carioca empatar na segunda etapa. Com esse resultado, a equipe paulista segue sem vencer no comando de Mano Menezes e fica a dois pontos do Z4 no Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto foi nome importante para o Corinthians, com dois gols marcados, chegando a 14 na temporada. Pelo Fluminense, Lima foi o melhor em campo, também com dois tentos anotados.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos. Já o Fluminense se encontra na 9ª colocação, com 42 unidades.