Conmebol, Fortaleza e LDU fazem reunião para acertar os últimos detalhes da final da Sul-Americana

Nuestras diferencias nos hacen únicos, y este es el valor que debemos exaltar, siempre unidos por la misma pasión en cada partido, en cada gol, en cada abrazo y celebración dejando en claro que el fútbol incluye, no separa. Basta de Racismo.

? Alejandro Domínguez (@agdws) October 19, 2023

A reunião foi convocada pela entidade sul-americana para definir questões logísticas e de segurança para a grande final, que acontecerá no dia 28 de outubro, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. Os presidentes de ambos os clubes também firmaram uma carta de compromisso contra o racismo e a violência.

Após o encontro, o presidente do Leão do Pici destacou a importância do jogo para a história do clube e reafirmou a luta contra o racismo e pela paz.