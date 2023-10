Com Fausto e Pedro entre os titulares, Corinthians está pronto para encarar Fluminense; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Fluminense pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O volante Fausto, que não entrava em campo há mais de um mês, foi escalado entre os titulares, assim como o atacante Pedro, que ganhou a vaga de Wesley na ponta esquerda.

A escalação do Timão também trouxe outras novidades, como Ruan Oliveira no meio-campo e Giuliano sendo um quarto elemento por dentro. Renato Augusto inicia o compromisso no banco de reservas, assim como Rojas.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Maycon, Fausto, Ruan Oliveira e Giuliano; Pedro e Yuri Alberto.