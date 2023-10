Com dúvidas, Diniz pode mudar a escalação do Fluminense contra o Corinthians; confira

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fernando Diniz tem algumas dúvidas: principalmente as presenças de André e de Jhon Arias.

Enquanto o volante estava com a Seleção Brasileira, o meia-atacante integrava o time da Colômbia, ambos representando seus países na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, a dupla pode ser poupada neste meio de semana. Martinelli e John Kennedy trabalharam entre os titulares na ausência dos selecionáveis.

