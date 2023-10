Com Abel mais uma vez suspenso, João Martins volta a comandar Palmeiras contra o Atlético-MG

Palmeiras não vai recorrer à punição do STJD, e Abel fica suspenso por dois jogos

João Martins retorna ao comando do clube paulista após pouco mais de três meses. A última vez que ele esteve à beira do gramado como principal autoridade do banco de reservas foi no dia 4 de julho, quando o Palmeiras foi derrotado pelo rival São Paulo, por 1 a 0, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

Ao todo, o auxiliar já treinou o Alviverde em 22 embates: retrospecto de 12 vitórias, oito empates e apenas dois reveses. Assim, possui aproveitamento de 66,7% ? o que representa uma conquista de dois terços dos pontos possíveis.

O 'braço-direito' de Abel Ferreira dirigiu a equipe 14 vezes no Campeonato Brasileiro, três na Libertadores, três no Campeonato Paulista e duas na Copa do Brasil, divididas entre as temporadas de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Recentemente, João Martins chamou atenção por detonar a arbitragem brasileira após o duelo contra o Athletico-PR, pelo torneio nacional, e apontar que "é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar (o Brasileirão) dois anos seguidos". Além disso, o português declarou que "na Europa, não veem jogos do Brasileiro porque parece mais teatro do que futebol".