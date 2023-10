Ceni exalta segundo tempo do Bahia e explica situação de Vitor Jacaré

Ceni ainda destacou o sucesso defensivo do Bahia contra o Internacional. "Foi um time bem competitivo, bem postado em campo. E não sofremos gols, coisa que já estávamos desacostumados", afirmou.

Além do jogo, Ceni também justificou a ausência do atacante Vitor Jacaré entre os relacionados. O atleta ficou fora do jogo justamente depois da divulgação de notícias sobre problemas extracampo. O treinador do Bahia encarou a ausência do jogador da partida como natural, sem falar em uma punição.

"Temos um grupo de 32 nomes e 9 ficam fora toda vez. Deixar muitos atletas fora me corta o coração. Não tem nada de afastamento, vai treinar normal, vamos fazer uma nova relação na semana. Não é nada além de uma não convocação como ocorre com outros atletas", comentou Rogério Ceni.