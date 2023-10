CBJ faz últimos ajustes com a seleção antes do embarque para Pan-Americano

A poucos dias do embarque para o Chile, para a disputa do Pan-Americano, a Confederação Brasileira de Judô reuniu na última quarta-feira, virtualmente, toda a delegação do judô que integrará o Time Brasil na missão no torneio em Santiago. O objetivo foi afinar os últimos detalhes antes do maior evento do ano para a seleção brasileira de judô. Os atletas viajam na segunda-feira e a competição será de 28 a 31 de outubro.

Além dos 19 atletas convocados, o encontro contou com a participação de todos os membros da comissão técnica e equipe multidisciplinar que estarão em Santiago. Marcelo Theotonio, gerente de Alto Rendimento e chefe de equipe do judô em Santiago, deu as boas-vindas e parabenizou os atletas por conquistarem as vagas para o Pan. Em seguida, introduziu os principais tópicos da reunião.

"É muito importante fazermos esse alinhamento antes do embarque para que a delegação saiba o que esperar e como se portar num evento tão grande como o Pan e tão diferente do que estamos habituados na nossa rotina. Queremos fazer bonito não só dentro do tatame, como fora também. Esse cuidado com rede social, com a saúde do atleta são fundamentais para o sucesso completo da missão, junto com o nosso objetivo principal, que são as medalhas", explicou.