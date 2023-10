CBF remarca jogo entre Sport e Chapecoense para domingo por conta de questões climáticas em Santa Catarina

Por sua vez, a Chapecoense segue na briga para escapar do rebaixamento para a terceira divisão. A equipe de Santa Catarina está no 17º lugar, com 33 unidades, e precisa do triunfo de qualquer maneira se quiser ter chances de deixar o Z4 ainda nesta rodada. O time vem confiante depois de vencer o rival Criciúma, no clássico catarinense, por 2 a 1.

Onde assistir: A Band, na televisão aberta, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o jogo.