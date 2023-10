Casemiro sofre lesão, não retorna ao United e permanece no Brasil para tratamento

Na partida anterior, o volante foi substituído na reta final do empate por 1 a 1 com a Venezuela. Depois do jogo, o técnico Fernando Diniz revelou que Casemiro pediu para sair.

"Como houve uma parada (no jogo), resolvi fazer as três substituições. Tínhamos muito controle quando eles entraram. Casemiro pediu para sair devido a uma pancada que recebeu no tornozelo", declarou Diniz, em entrevista coletiva após o apito final.

Dessa forma, o brasileiro será desfalque do United na próxima partida pelo Campeonato Inglês, contra o Sheffield United. No momento, os Red Devils ocupam a décima colocação da Premier League, com apenas 12 pontos somados depois de oito rodadas.