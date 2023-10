Cano elogia reação do Fluminense contra o Corinthians: "Jogamos muito bem"

O Fluminense ficou no empate com o Corinthians, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve os tricolores fora da zona de classificação para a próxima Libertadores. Ainda assim, o atacante Cano viu pontos positivos no desempenho dos tricolores.

Os cariocas viram os visitantes abrirem 3 a 1 no primeiro tempo, mas não se deixaram abalar e conseguiram buscar o empate na segunda etapa. O atacante Germán Cano valorizou a reação da equipe e pregou foco na manutenção do trabalho.

"Sobretudo no segundo tempo jogamos muito bem. No primeiro, erramos algumas coisas, precisamos melhorar. O Corinthians não fez nada. Continuamos no jogo para fazer os gols. Fizemos três, mas faltou um para sairmos com a vitória. Vamos continuar trabalhando", disse.