Brasil vence Venezuela na estreia do beisebol nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil estreou com vitória no beisebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira fez 3 a 1 na Venezuela pelo primeiro embate da fase de grupos. Salomon Koba, Gabriel Barros e Lucas Oller foram os responsáveis pelas corridas brasileiras ? todas na segunda entrada, enquanto Omar Herrera descontou o placar, na quinta entrada.

Assim, os brasileiros iniciam o Grupo B com o pé direito. O triunfo sobre a sexta colocada do ranking mundial foi a primeira do país ? 24 do mundo na modalidade ? na competição desde 2007, quando disputou no esporte pela última vez. Na ocasião, classificado como país-sede, a Seleção bateu a Nicarágua, por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Na partida diante da Venezuela, os brasileiros chegaram a abrir 3 a 0 no placar na segunda entrada. Depois, cedeu uma corrida à Venezuela, que diminuiu na quinta entrada, mas conseguiu segurar o marcador até o fim e assegurou o triunfo histórico.